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07.07.2026 05:59:41
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Juli
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*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm
11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender
11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen
*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai
PROGNOSE: -78,0 Mrd USD
zuvor: -55,88 Mrd USD
- TR/Nato-Gipfel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/rio/sha
(END) Dow Jones Newswires
July 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)
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