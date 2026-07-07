07.07.2026 05:59:41

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Juli

===

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -78,0 Mrd USD

zuvor: -55,88 Mrd USD

- TR/Nato-Gipfel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 00:00 ET (04:00 GMT)

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