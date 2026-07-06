06.07.2026 16:43:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 7. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Mai

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:30 US/Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: -78,0 Mrd USD

zuvor: -55,88 Mrd USD

- TR/Nato-Gipfel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 10:43 ET (14:43 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt gerät zum Wochenstart unter Druck. Am deutschen Aktienmarkt setzt nach einem neuem Allzeithoch die Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. In Asien bewegen sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
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