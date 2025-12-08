TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Dezember (vorläufige Fassung)

===

*** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK;

12:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +15,3 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,5% gg Vm

zuvor: +3,1% gg Vm

*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu

"AI and the Future of Central Banking"

10:00 DE/VDMA, Jahrespressekonferenz

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 11:40 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

Lohnstückkosten

*** 16:00 US/Anzahl der Offener Stellen (Jolts) Oktober und September

*** - EI/EZB-Ratsmitglied Panetta, Central Bank of Ireland Whitaker Lecture

- CN/Ministerpräsident Li, Treffen mit Chefs

internationaler Wirtschaftsorganisationen

- US/Fed, Beginn der zweitägigen FOMC-Sitzung

