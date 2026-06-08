08.06.2026 15:27:40

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 9. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe April

saisonbereinigt

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -0,7% gg Vm

*** 08:00 DE/Handelsbilanz April

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 14,3 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,1% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Mai

08:00 DE/Stromerzeugung nach Energieträgern (einschließlich Stromim- und

exporte) 1Q

*** 10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV

*** 11:00 DE/Jenoptik AG, HV

11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen

*** 14:00 DE/Krones AG, HV

*** 14:30 US/Handelsbilanz April

PROGNOSE: -56,00 Mrd USD

zuvor: -60,31 Mrd USD

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Mai

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** - CN/Handelsbilanz Mai

PROGNOSE: +86,80 Mrd USD

zuvor: +84,82 Mrd USD

Exporte

PROGNOSE: +12,8% gg Vj

zuvor: +14,1% gg Vj

Importe

PROGNOSE: +22,1% gg Vj

zuvor: +25,3% gg Vj

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2026 09:27 ET (13:27 GMT)

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