09.09.2026 14:01:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 10. September (vorläufige Fassung)

===

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) August

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,8% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung und Veröffentlichung von

Stabsprojektionen

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,25%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 206.000

*** 14:30 US/Erzeugerpreise August

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -2,2% gg Vm

zuvor: -1,7% gg Vm

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 3Q

- AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 09, 2026 08:01 ET (12:01 GMT)

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