11.02.2026 15:03:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar (vorläufige Fassung)
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis
(10:45 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)
*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar
*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis
07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj
3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP Dezember
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember
PROGNOSE: -22,5 Mrd GBP
zuvor: -23,7 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember
PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj
zuvor: +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis
08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H
08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis
08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q
09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q
09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30)
*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der
Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV
*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 231.000
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar
PROGNOSE: -4,6% gg Vm
zuvor: +5,1% gg Vm
16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis
*** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner
*** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy
challenges in the new geopolitical environment"
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q
22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q
