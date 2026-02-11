11.02.2026 15:03:41

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Februar (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, ausführliches Ergebnis 1Q

*** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis

(10:45 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)

*** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Januar

*** 07:30 NL/Adyen NV, Jahresergebnis

07:30 JP/Softbank Corp, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/BIP Dezember

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,4% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

3. Quartal: +0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Dezember

PROGNOSE: -22,5 Mrd GBP

zuvor: -23,7 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/+2,3% gg Vj

*** 08:00 DE/Cancom SE, vorläufiges Jahresergebnis

*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Unilever plc, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H

08:00 GB/Relx plc, Jahresergebnis

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

09:25 JP/Nissan Motor Co Ltd, Ergebnis 3Q

09:30 EU/Klausur der EU-Staats- und Regierungschefs (PK 18:30)

*** 10:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Vorlesung bei Veranstaltung der

Commissione Europa of the Accademia Nazionale dei Lincei

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

*** 10:00 DE/Aurubis AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Konferenzen zum Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 231.000

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: -4,6% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

16:00 US/SEC-Vorsitzender Atkins beim Bankenausschuss des US-Senats

*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Jahresergebnis

*** 19:30 BG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei The World Ahead 2026 Sofia Gala Dinner

*** 20:30 GB/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "European monetary policy

challenges in the new geopolitical environment"

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 4Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen