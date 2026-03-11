11.03.2026 15:24:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. März (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar

*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis

(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)

*** 10:00 DE/Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),

Konjunkturprognose Frühjahr

*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht

*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr

*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar

Baubeginne

PROGNOSE: -3,8% gg Vm

zuvor: +6,2% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -2,6% gg Vm

zuvor: +4,3% gg Vm

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar

PROGNOSE: -67,0 Mrd USD

zuvor: -70,3 Mrd USD

*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis

21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht

- CN/Nationaler Volkskongress (Ende)

- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede beim Financial

Stability Board Payments Summit

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2026 10:24 ET (14:24 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentierten sich uneinheitlich. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen