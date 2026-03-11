TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. März (vorläufige Fassung)

|
*** 07:00 DE/Brenntag SE, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Februar
*** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis 4Q (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
07:00 DE/Grenke AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK)
07:00 DE/Siltronic AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/BMW AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
07:35 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 BI-PK)
*** 10:00 DE/Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH),
Konjunkturprognose Frühjahr
*** 10:00 FR/IEA-Ölmarktbericht
*** 10:30 DE/Ifo-Institut, Konjunkturprognose Frühjahr
*** 13:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar
Baubeginne
PROGNOSE: -3,8% gg Vm
zuvor: +6,2% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: -2,6% gg Vm
zuvor: +4,3% gg Vm
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 213.000
*** 13:30 US/Handelsbilanz Januar
PROGNOSE: -67,0 Mrd USD
zuvor: -70,3 Mrd USD
*** 18:00 FR/Vivendi SE, Jahresergebnis
21:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 1Q
*** - DE/Deutsche Bank AG, Geschäftsbericht
- CN/Nationaler Volkskongress (Ende)
- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede beim Financial
Stability Board Payments Summit
