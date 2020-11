TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. November

===

*** 06:50 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (08:00 Jahres-PK per Webcast;

10:00 Analysten-Telefonkonferenz), München

*** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Presse-

Telefonkonferenz; 12:00 Telefonkonferenz für Investoren

und Analysten), Essen

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz;

14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Darmstadt

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q

(10:00 Telefonkonferenz), Bonn

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal

*** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q, Hamburg

*** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 9 Monate, Ellwangen

*** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, Kassel

*** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q, Wiesbaden

*** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf

*** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz),

Hamburg

*** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Köln

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt

07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Oldenburg

07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate, Dreieich

07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz),

Mannheim

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate,

Frankfurt

07:10 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach

*** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q, Stuttgart

07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q, Wiesloch

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q,

Hamburg

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz),

Hannover

07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 3Q, Martinsried

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA,

Ergebnis 3Q, München

*** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 3Q,

Wien

07:30 GB/Zeal Network SE, ausführliches Ergebnis 3Q, London

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest

07:45 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Pullach

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig)

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

vorläufig: +0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj

vorläufig: 0,0% gg Vm/-0,5% gg Vj

zuvor: -0,4% gg Vm/-0,4% gg Vj

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München

08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 9 Monate, Neu-Isenburg

08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q, Bremen

*** 08:00 GB/BIP September

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +15,6% gg Vq

zuvor: +8,0% gg Vq

*** 08:00 GB/BIP 3Q (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: +15,5% gg Vq/ -9,6% gg Vj

zuvor: -19,8% gg Vq/-21,5% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz September

PROGNOSE: -9,4 Mrd GBP

zuvor: -9,0 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion September

PROGNOSE: +1,1% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 08:00 LU/RTL Group SA, Umsatz 9 Monate, Luxemburg

08:00 LU/Global Fashion Group SA, Ergebnis 3Q, Senningerberg

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London

*** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Gütersloh

09:05 DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 3Q, Puchheim

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA),

Monatsbericht zum Ölmarkt

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 3Q, München

10:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate, München

10:50 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei der virtuellen

Konferenz des Research Centre on Regulation and

Supervision of the Financial Sector

*** 11:00 EU/Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: +0,8% gg Vm/-5,9% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/-7,2% gg Vj

14:00 FR/Bundeskanzlerin Merkel, virtuelle Teilnahme am

Pariser Friedensforum

*** 14:30 US/Realeinkommen Oktober

*** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,7% gg Vj

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 740.000

zuvor: 751.000

*** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK (virtuell) zur

Steuerschätzung

15:00 DE/American Chamber of Commerce in Germany,

Transatlantische Wirtschaftskonferenz (virtuell),

Eröffnungsrede von BDI-Präsident Kempf

*** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

*** 17:45 EU/ECB Forum on Central Banking (virtuell), Teilnahme von

EZB-Präsidentin Lagarde, Fed-Chairman Powell und

BoE-Gouverneur Bailey an geldpolitischem Panel

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg

19:00 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans

(2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim virtuellen

Detroit Community Forum

*** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose

*** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank

*** - DE/Continental AG, AR-Sitzung, Hannover

- DE/Medios AG, Ergebnis 3Q, Berlin

===

