12.11.2025 15:47:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 13. November (vorläufige Fassung)
06:30 DE/Formycon AG, Ergebnis 3Q
06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK, 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober
*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis und Kapitalmarkttag 4Q (08:30 BI-PK)
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate
07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK)
07:00 DE/Grenke AG, Ergebnis 3Q (11:30 PK)
07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q
(16:00 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 3Q
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 PK)
*** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H
*** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q
PROGNOSE: 7,6%
2Q: 7,5%
07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 3Q
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q
07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:35 DE/MLP SE, ausführliches Ergebnis 3Q (10:00 PK)
07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 3Q
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q
07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 3Q
07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q (10:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 3Q
08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,4% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vq/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/BIP September
PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz
*** 08:00 GB/Industrieproduktion September
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/-0,7% gg Vj
*** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate
(14:00 Analystenkonferenz)
10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate
10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 9 Monate
*** 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede bei EZB-Bankenaufsichtsforum
*** 11:00 EU/Industrieproduktion September
Eurozone
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,2% gg Vj
zuvor: -1,2% gg Vm/+1,1% gg Vj"
*** 13:00 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q
*** 14:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede zu
"Central Banking, Policy Implementation, and Balance Sheets"
18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 18:20 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Hammack, Fireside
Chat im Economic Club of Pittsburgh
*** 18:30 US/St. Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung
der Evansville Regional Economic Partnership
- BE/Ecofin-Treffen
- DE/Friedrich Vorwerk Group SE, Ergebnis 3Q
