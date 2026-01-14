TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 15. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember

*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November

*** 08:00 GB/BIP Monat November

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: -0,2% gg Vq

zuvor: -0,1% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz November

PROGNOSE: -20,4 Mrd GBP

zuvor: -22,2 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion November

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+0,4% gg Vj

zuvor: +1,1% gg Vm/-0,8% gg Vj

*** 09:55 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 (10:00 PK)

preisbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,2% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vj

preis- und kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,5% gg Vj

*** 10:00 BE/EZB-Vizepräsident De Guidos, Meinungsaustausch mit Wirtschafts-

und Währungsausschuss des EP zu Vereinfachung der Bankenaufsicht

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

*** 11:00 EU/Handelsbilanz November

*** 11:00 EU/Industrieproduktion November

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,8% gg Vm/+2,0% gg Vj

12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 208.000

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November

Importpreise

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

September: 0,0% gg Vm

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar

PROGNOSE: -4,5

zuvor: -10,2

*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar

PROGNOSE: +1,0

zuvor: -3,9

*** 14:35 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Rede bei Metro Atlanta Chamber

board of directors meeting

*** 15:15 US/Fed-Gouverneur Barr, Teilnahme an Panel zu Stablecoins

*** 19:30 US/Kansas-City-Fed-Präsident Schmid, Rede im Economic Club of Kansas City

*** - US/Fed-Richmond-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angaben

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 09:04 ET (14:04 GMT)