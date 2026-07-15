TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juli (vorläufige Fassung)

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*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025

*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q

07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/BIP Monat Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,7% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai

08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025

10:00 DE/Südzucker AG, HV

*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,

Halbjahrespressekonferenz

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai

*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 215.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli

PROGNOSE: 9,8

zuvor: 10,3

*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q

*** 16:00 US/Lagerbestände Mai

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q

- DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit französischem Präsidenten Macron

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

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July 15, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)