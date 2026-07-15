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15.07.2026 14:54:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report GJ 2025
*** 03:00 KR/The Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q
07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q
*** 08:00 GB/BIP Monat Mai
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,7% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Mai
08:00 DE/Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart) 2025
10:00 DE/Südzucker AG, HV
*** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht,
Halbjahrespressekonferenz
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Mai
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 2Q
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 2Q
13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm
Einzelhandelsumsatz ex Kfz
PROGNOSE: +0,2% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 218.000
zuvor: 215.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli
PROGNOSE: 9,8
zuvor: 10,3
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q
*** 16:00 US/Lagerbestände Mai
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm
18:30 US/Fed-Dallas-Präsidentin Logan, Rede in Houston
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q
22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q
- DE/Bundeskanzler Merz, Treffen mit französischem Präsidenten Macron
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2026 08:54 ET (12:54 GMT)
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