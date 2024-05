TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. Mai (vorläufige Fassung)

===

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1Q (14:00 Earnings-Call)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:00 NL/Aegon NV, Trading Update 1Q

07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), Ergebnis 1Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:30 DE/Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Pk zur Aussicht für die

Konjunkturentwicklung 2024 der gesamten Bau- und Ausbaubranche, Berlin

*** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht

*** 10:00 DE/Adidas AG, HV

*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

*** 10:00 DE/Eon SE, HV

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Heidelberg Materials AG, HV

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Elringklinger AG, HV

10:00 DE/Norma Group SE, HV

10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV

*** 11:00 IT/EZB-Ratsmitglied Panetta, Vorlesung zu

"Debt and Taxes in the United States: 1776 - 2024"

*** 11:00 DE/1&1 AG, HV

11:00 DE/SFC Energy AG, HV

12:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede mit anschließender Diskussion bei

der ZVEI eSummit Jahreskonferenz 2024, Berlin

*** 13:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Reflections on the

Eurosystem's new operational framework"

*** 14:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:15 FR/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Interview bei IIF European Summit

(11:35 Eba-Chef Campa, 15:30 BMF-Staatssekretär Kukies)

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April

Baubeginne

PROGNOSE: +6,0% gg Vm

zuvor: -14,7% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -4,3% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 221.000

zuvor: 231.000

*** 14:30 US/Import- und Exportpreise April

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 8,0

zuvor: 15,5

15:10 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei der Verabschiedung von

Hasso Plattner, Mannheim

*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung April

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 78,4%

zuvor: 78,4%

15:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Talk und Panel-Diskussion beim

75-jährigen Jubiläum des Bundesverbandes der Freien Berufe, Berlin

17:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede und Diskussionsrunde beim

ZVEI eSummit 2024, Berlin

*** 18:00 US/Cleveland-Fed-Präsidentin Mester, Rede bei

Wayne Economic Development Council Briefings for Business (B4B) event

*** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q

18:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

19:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote beim

5. German Startup Award 2024, Berlin

*** 21:50 US/Atlanta-Fed-Präsident Bostic, Fireside Chat mit Jacksonville Business Journal

- DE/PVA TePla AG, Kapitalmarkttag

*** - DE/Bundesfinanzministerium, Bekanntgabe der Steuerschätzung, Berlin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2024 09:46 ET (13:46 GMT)