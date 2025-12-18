18.12.2025 06:12:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Dezember

07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis

08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober

*** 08:00 CH/Handelsbilanz November

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: 98

zuvor: 98

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 1,75%

zuvor: 1,75%

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 4,00%

zuvor: 4,00%

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 4,00%

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 236.000

*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember

PROGNOSE: +2,0

zuvor: -1,7

*** 14:30 US/Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

September: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

September: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 14:30 US/Realeinkommen

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

für Wachstum und Inflation in der Eurozone

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q

*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q

*** - BE/EU-Gipfel

===

