17.12.2025 15:36:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Dezember (vorläufige Fassung)
===
07:30 DE/Douglas AG, Jahresergebnis
08:00 DE/Baugenehmigungen Oktober
*** 08:00 CH/Handelsbilanz November
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Dezember
PROGNOSE: 98
zuvor: 98
*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 1,75%
zuvor: 1,75%
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 4,00%
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 4,00%
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 236.000
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Dezember
PROGNOSE: +2,0
zuvor: -1,7
*** 14:30 US/Verbraucherpreise November
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj
September: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj
September: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 14:30 US/Realeinkommen
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
für Wachstum und Inflation in der Eurozone
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren November
22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 2Q
*** 22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 2Q
*** - BE/EU-Gipfel
