|
17.06.2026 15:35:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni (vorläufige Fassung)
===
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai
Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)
PROGNOSE: 5,0%
zuvor: 5,0%
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual
Economics Conference, in Kooperation mit Suerf
(9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva)
*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment
and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada
*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung
des geldpolitischen Rats
Leitzins
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 0,00%
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
PROGNOSE: 4,25%
zuvor: 4,25%
*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV
10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV
10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer
*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H
11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag
*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht
*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu
"Monetary policymaking under uncertainty"
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 225.000
zuvor: 229.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni
PROGNOSE: +9,8
zuvor: -0,4
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: +0,1% gg Vm
*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event
*** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 17, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel deutlich fester -- DAX letztlich stabil -- Nikkei mit neuen Rekorden, Chinas Börsen zurückhaltend
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.