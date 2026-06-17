17.06.2026 15:35:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 18. Juni (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Mai

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe April

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Mai

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,0%

*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede zur Eröffnung der 53rd OeNB Annual

Economics Conference, in Kooperation mit Suerf

(9:15 Fireside Chat mit IWF-Chefin Georgieva)

*** 09:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei International Conference on Payment

and Securities Settlement, Deutsche Bundesbank, Bank of Canada

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnisse der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 0,00%

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,25%

*** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), HV

10:00 DE/Deutsche Euroshop AG, HV

10:30 DE/Sto SE & Co. KGaA, HV

*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts Sommer

*** 11:00 SE/Nordea Bank Abp, Pre-Close Call für Analysten 1H

11:00 DE/Tonies SE, Kapitalmarkttag

*** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 Bank of England (BoE), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:15 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu

"Monetary policymaking under uncertainty"

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 229.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juni

PROGNOSE: +9,8

zuvor: -0,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 19:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Rede bei Foros de Vanguardia event

*** 19:00 EU/EBA, zweijährlicher Risikobericht

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)

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Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch an, der deutsche Leitindex zeigte sich mit Schwankungen. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die asiatischen Börsen zeigten am zur Wochenmitte keine einheitliche Tendenz.
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