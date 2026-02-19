TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. Februar

|
*** 06:00 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 BI-PK)
*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)
*** 07:00 CH/Nestle SA, Jahresergebnis und Strategieupdate
(09:00 Analystenkonferenz, 11:00 PK)
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis und Ausblick 2026
(09:00 BI-PK)
07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis
07:00 SE/Verve Group SE, Ergebnis 4Q
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Ergebnis 1H
(09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 FR/Orange SA, Kapitalmarkttag und Strategieupdate 2030
07:45 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis
08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis
08:00 ES/Repsol SA, Jahresergebnis
*** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Dezember
08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und 2025
*** 08:15 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Dezember
*** 12:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung in parlamentarischer Kommission
zu digitalem Euro
12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht,
12:30 EU/EZB Vizepräsident de Guindos, Rede in Handelskammer beim
Valencia-Andersen Event
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Jahresergebnis (15:00 BI-PK)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 223.000
zuvor: 227.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember
PROGNOSE: -55,5 Mrd USD
zuvor: -56,3 Mrd USD
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar
PROGNOSE: 10,0
zuvor: 12,6
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar
PROGNOSE: -11,7
zuvor: -12,4
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Dezember
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen
Energy Information Administration (EIA) Vorwoche
*** 23:05 US/Fed-San-Francisco-Präsidentin Daly, Konversation mit
stellvertretendem Vorsitzenden von Goldman Sachs und ehemaligem
Präsident der Federal Reserve Bank of Dallas, Kaplan
- CY/Beginn des informellen Treffens der EU-Handelsminister
(bis 20. Februar)
- Börsenfeiertag: China
