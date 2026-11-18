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*** 00:50 JP/Auftragseingang Maschinenbau

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September

*** 09:00 DE/Deutsche Bank AG, CEO Sewing spricht bei

JP Morgan Financials Conference

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone

*** 10:00 DE/SAP SE, CFO Asam spricht bei Morgan Stanley European

Technology, Media & Telecom Conference

10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q

*** 11:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Pressekonferenz zur

Vorstellung des SREP-Berichts 2026 (mit EZB-Direktor Elderson)

*** 11:00 EU/Arbeitskosten 3Q

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

*** 14:00 DE/Rational AG, Kapitalmarkttag

*** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde spricht bei

Conference on Financial Literacy in Brüssel

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 197.000

zuvor: 200.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: 18,0

zuvor: 20,9

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 18:30 US/Chicago-Fed-Präsident Goolsbee, Teilnahme an

Diskussion im Economic Club of Indiana

*** 23:30 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Teilnahme an

Money Marketeers Dinner

*** - US/Anthropic Pbc, Erstnotiz an der Nasdaq

*** - CN/Chinas Staatspräsident Xi empfängt US-Präsident Trump und

Russlands Staatspräsidenten Putin

*** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Virginia Senate

Finance and Appropriations Committee Annual Meeting

- CN/Treffen der Apec-Wirtschaftsminister (Ende)

- DE/Mutares SE & Co KGaA, Kapitalmarkttag

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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November 18, 2026 09:13 ET (14:13 GMT)