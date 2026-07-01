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01.07.2026 14:59:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 2. Juli (vorläufige Fassung)
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06:30 CH/SNB-Finanzstabilitätsbericht
*** 09:30 BE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 11:00 DE/Kion Group AG, Pre-Close-Call 2Q
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Mai
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 12:00 PO/EZB-Direktor Elderson, Rede zur Rolle von Zentralbanken beim
Klimaschutz
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Juni
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +115.000
zuvor: +172.000
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 220.000
zuvor: 226.000
*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Mai
PROGNOSE: -1,3% gg Vm
zuvor: +4,8% gg Vm
*** 19:55 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung von Generali
- FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Pre-Close-Call
- US/Verkürzter US-Anleihehandel
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 01, 2026 09:00 ET (13:00 GMT)
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