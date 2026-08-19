19.08.2026 15:05:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. August (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz Juli

07:30 DE/Tonies SE, Ergebnis 2Q (15:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+1,8% gg Vm

08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli

09:00 DE/Hamburg Commercial Bank AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 1,75%

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1H

11:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 209.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index August

PROGNOSE: 25,0

zuvor: 41,4

*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juli

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 17:45 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

- CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für

Unternehmenskredite

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 09:06 ET (13:06 GMT)

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ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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