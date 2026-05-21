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21.05.2026 06:34:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai
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*** 01:50 JP/Handelsbilanz April
07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q
07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht
*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis
08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 46,7
zuvor: 46,5
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 47,0
zuvor: 47,6
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 52,0
zuvor: 52,8
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 47,0
zuvor: 46,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,4
zuvor: 48,4
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 51,4
*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV
*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV
*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV
*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV
*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV
10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV
10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV
10:00 LU/SAF-Holland SE, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 47,7
zuvor: 47,6
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 51,6
zuvor: 52,2
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 48,8
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz März
10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 52,7
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 53,7
*** 11:00 DE/United Internet AG, HV
11:30 EU/Frühjahrsprognose
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April
Baubeginne
PROGNOSE: -5,5% gg Vm
zuvor: +10,8% gg Vm
Baugenehmigungen
PROGNOSE: +1,3% gg Vm
zuvor: -10,8% gg Vm
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 211.000
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai
PROGNOSE: 19,0 Punkte
zuvor: 26,7 Punkte
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 51,5
zuvor: 51,0
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) Mai
PROGNOSE: 53,7
zuvor: 54,5
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai
PROGNOSE: -20,3
zuvor: -20,6
17:30 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede an der University of Oxford
18:20 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ULI Triangle
Capital Markets Lunch
- *** EU/Frühjahrsprognose EU-Kommission
- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Cutler's Feast
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 21, 2026 00:35 ET (04:35 GMT)
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