20.05.2026 14:38:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 21. Mai (vorläufige Fassung)

===

*** 01:50 JP/Handelsbilanz April

07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 46,7

zuvor: 46,5

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 47,6

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 46,9

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,4

zuvor: 48,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,4

*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV

*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV

*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV

*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV

10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV

10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV

10:00 LU/SAF-Holland SE, HV

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 52,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,6

zuvor: 48,8

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz März

10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 52,7

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 53,7

*** 11:00 DE/United Internet AG, HV

11:30 EU/Frühjahrsprognose

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai

*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q

*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April

Baubeginne

PROGNOSE: -5,5% gg Vm

zuvor: +10,8% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -10,8% gg Vm

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 211.000

*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai

PROGNOSE: 19,0 Punkte

zuvor: 26,7 Punkte

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,0

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Mai

PROGNOSE: 53,7

zuvor: 54,5

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai

PROGNOSE: -20,3

zuvor: -20,6

17:30 GB/EZB-Direktor Elderson, Rede an der University of Oxford

18:20 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei ULI Triangle

Capital Markets Lunch

- *** EU/Frühjahrsprognose EU-Kommission

- GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede bei Cutler's Feast

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)

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