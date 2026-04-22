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22.04.2026 15:21:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. April (vorläufige Fassung)
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*** 01:00 KR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,9% gg Vq/+2,7% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vq/+1,5% gg Vj
*** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März
*** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), Investor Update für China
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 PK)
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q
07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q
07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 48,7
zuvor: 48,8
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 48,6
zuvor: 48,8
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 49,4
zuvor: 50,0
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,9
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 51.0
zuvor: 51,9
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 52,2
*** 10:00 DE/Eon SE, HV
*** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, Analystenkonferenz 1Q
*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 49,5
zuvor: 50,2
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 50,7
zuvor: 51,6
Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 50,7
*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 50,0
zuvor: 50,5
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 50,5
zuvor: 51,0
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q
13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) März
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 207.000
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 51,0
zuvor: 49,8
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(1. Veröffentlichung) April
PROGNOSE: 52,5
zuvor: 52,3
*** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Konferenz zu "Achieving and
Maintaining Central Bank Independence and Credibility: Why it Matters"
anlässlich des 90. Geburtstags von Otmar Issing
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q
*** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz)
- GB/Relx plc, Trading Update, HV
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
April 22, 2026 09:22 ET (13:22 GMT)
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