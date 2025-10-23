|
23.10.2025 06:00:44
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Oktober
===
*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q
07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q
07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 3Q
07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate
*** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Analysten-
und Pressekonferenz)
07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 9 Monate (09:30 PK;
11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q
08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe Oktober
PROGNOSE: 96
zuvor: 96
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q
*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der
Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
*** 15:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede anlässlich einer Preisverleihung
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober
PROGNOSE: -15,1
zuvor: -14,9
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September
PROGNOSE: +1,5% gg Vm
zuvor: -0,2% gg Vm
*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 3Q
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q
*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q
- BE/EU-Gipfel in Brüssel
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich
einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kch/apo/mgo/kla/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 23, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.