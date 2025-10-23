23.10.2025 06:00:44

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 23. Oktober

===

*** 03:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 9 Monate

*** 07:30 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 9 Monate (08:30 Analysten-

und Pressekonferenz)

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 9 Monate (09:30 PK;

11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex verarbeitendes Gewerbe Oktober

PROGNOSE: 96

zuvor: 96

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der

Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 15:30 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede anlässlich einer Preisverleihung

*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Oktober

PROGNOSE: -15,1

zuvor: -14,9

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser September

PROGNOSE: +1,5% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

*** 17:45 FR/Vinci SA, Ergebnis 3Q

*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

*** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

- BE/EU-Gipfel in Brüssel

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
19.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
18.10.25 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.25 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte gaben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notierte leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen