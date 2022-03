TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. März (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 virtuelle BI-PK), Landsberg

07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Jahresergebnis,

Frankfurt

07:00 DE/Heidelbergcement AG, Geschäftsbericht 2021, Heidelberg

07:00 CH/Zur Rose Group AG, ausführliches Jahresergebnis,

Frauenfeld

*** 07:30 DE/Daimler Truck Holding AG, Jahresergebnis

(09:00 virtuelle BI-PK; ca 10:00 Telefonkonferenz für

Analysten und Investoren), Stuttgart

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis, München

*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis, München

07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 virtuelle BI-PK),

Wiesbaden

07:30 DE/Zeal Network SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA),

ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

07:30 DE/SLM Solutions Group AG, ausführliches Jahresergebnis,

Lübeck

*** 08:00 BE/Nato-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs

(13:15 PK von Generalsekretär Stoltenberg); im Anschluss

G7-Treffen der Staats- und Regierungschefs, Brüssel

*** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar

08:00 DE/Reallöhne 2021 (endgültig)

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO),

ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch

08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Jahresergebnis,

Neu-Isenburg

08:00 DE/PVA TePla AG, ausführliches Jahresergebnis, Wettenberg

08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:30 virtuelle BI-PK), München

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 110

zuvor: 112

09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin

09:00 EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats (General Council),

Frankfurt

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,2

zuvor: 55,5

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 57,2

*** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung

des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

Einlagensatz

PROGNOSE: -0,75%

zuvor: -0,75%

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 55,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,8

zuvor: 58,4

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone März (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 54,3

zuvor: 55,5

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone

März (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 55,5

zuvor: 58,2

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 53,3

zuvor: 55,5

*** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des

geldpolitischen Rats

10:00 DE/Dr. Hönle AG, Online-HV

10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV

10:00 LU/Stabilus SA, ao HV

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 58,0

zuvor: 60,5

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,0

zuvor: 58,0

*** 10:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Webinar des

Institute of International and European Affairs zu

"Towards Reflation? An Outlook for Euro Area Inflation"

12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, HV;

ab 14:15 Online-PK, Bilbao

13:30 DE/Suse SA, Online-HV

*** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +1,6% gg Vm

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 214.000

*** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q

PROGNOSE: -220,00 Mrd USD

3. Quartal: -214,77 Mrd USD

14:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Teilnahme an Panel zu

"Central Banking and Supervision in the Biosphere"

14:10 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Waller

(stimmberechtigt im FOMC) bei einem Webinar der

Tel Aviv University und der Rutgers University

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 56,5

zuvor: 56,5

*** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März

(1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 57,0

zuvor: 57,3

14:50 US/Fed, Rede von Chicago-Fed-Präsident Evans

(2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der

Detroit Regional Chamber

*** 15:00 EU/Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs

(bis 25.3.), Brüssel

16:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic

(2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei einer

Veranstaltung des Spelman College, Atlanta

*** 18:00 DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis, Büdelsdorf

- DE/Fresenius SE & Co KGaA, Geschäftsbericht 2021,

Bad Homburg

- DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die

Luftsicherheitskräfte, Frankfurt

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2022 10:00 ET (14:00 GMT)