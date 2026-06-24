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24.06.2026 16:19:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 25. Juni (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1H
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juli
PROGNOSE: -27,8
zuvor: -29,8
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Juni
PROGNOSE: 84
zuvor: 82
*** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV
10:00 DE/GFT Technologies SE, HV
10:00 DE/MLP SE, HV
14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Board-Treffen der
International Banking Federation (IBFed)
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai
PROGNOSE: -4,0% gg Vm
zuvor: +7,9% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,7% gg Vq
2. Veröff.: +1,6% gg Vq
4. Quartal: +0,5% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,5% gg Vq
2. Veröff.: +3,5% gg Vq
4. Quartal: +3,7% gg Vq
*** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 223.000
zuvor: 226.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm/ 0,0% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+4,1% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,8% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj
*** 17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, virtuelle Teilnahme an Seminar zu
digitalem Euro
- EU/EZB, Generalversammlung
- DE/Emissionsplanung des Bundes für das 3. Quartal
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
June 24, 2026 10:19 ET (14:19 GMT)
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