|
25.02.2026 15:28:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. Februar (vorläufige Fassung)
===
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Base Rate
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,50%
05:00 DE/Adtran Networks SE, Jahresergebnis
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 06:45 FR/Axa SA, Jahresergebnis (11:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
*** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (11:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Jahresergebnis
(10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 NL/ING Groep NV, Geschäftsbericht
07:00 DE/Hamborner Reit AG, vorläufiges Jahresergebnis
(11:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis
(11:00 BI-PK; 09:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis
(08:30 Analysten- und Pressekonferenz)
07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis
07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Jahresergebnis
*** 07:45 IT/Eni SpA, vorläufiges Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 PK)
*** 08:00 DE/Puma SE, Jahresergebnis (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Jahresergebnis
*** 09:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EP
*** 10:00 DE/Freenet AG, Telefonkonferenz zum vorläufigen Jahresergebnis
*** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV
10:00 DE/Douglas AG, HV
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar
Geldmenge M3
PROGNOSE: +2,9% gg Vj
zuvor: +2,8% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 99,8
zuvor: 99,4
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -6,1
zuvor: -6,8
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -12,2
Vorabschätzung: -12,2
zuvor: -12,4
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar
*** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis
*** 12:00 EU/EZB, Jahresabschluss 2025
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 206.000
15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung
von Brent und WTI
16:00 US/Fed-Vize-Chairwoman Bowman Anhörung in Bankenausschuss des Senats
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis
*** - DE/SAP SE, Geschäftsbericht
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2026 09:29 ET (14:29 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: US-Anleger in Kauflaune -- ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.