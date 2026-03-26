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26.03.2026 06:13:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. März
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*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Strategie 2026
*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis
(13:30 Analystenkonferenz)
07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK und Analystenkonferenz)
07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis
(14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK)
*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis
(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht
07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis
07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis
07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis
07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis
(09:30 BI-PK)
*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis
*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis
(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q
08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis
(11:00 Analystenkonferenz)
08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis
*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April
PROGNOSE: -26,9
zuvor: -24,7
*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März
PROGNOSE: 101
zuvor: 102
*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März
PROGNOSE: 89
zuvor: 91
09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)
10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und
Bilanzpressekonferenz
*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank
(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,4% gg Vj
zuvor: +3,3% gg Vj
*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK)
*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV
12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März
*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 205.000
21:10 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Event "Professor Andrew Metrick &
Yale Program on Financial Stability"
23:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of
Miami
24:00 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Teilnahme an Federal Reserve Bank of
Dallas Global Perspectives Event
- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch
Worthington Steel
- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/mgo/hab/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
March 26, 2026 01:14 ET (05:14 GMT)
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