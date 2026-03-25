TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. März (vorläufige Fassung)

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*** 07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Strategie 2026

*** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

(13:30 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK und Analystenkonferenz)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Jahresergebnis

(14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, ausführliches Jahresergebnis (11:30 BI-PK)

*** 07:30 DE/Scout24 SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, ausführliches Jahresergebnis

(10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, Jahresergebnis

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Jahresergebnis

07:50 DE/Medios AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis

(09:30 BI-PK)

*** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis

*** 08:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Jahresergebnis

(10:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, ausführliches Jahresergebnis

(11:00 Analystenkonferenz)

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis

*** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator April

PROGNOSE: -26,9

zuvor: -24,7

*** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex März

PROGNOSE: 101

zuvor: 102

*** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen März

PROGNOSE: 89

zuvor: 91

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

10:00 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Jahresergebnis und

Bilanzpressekonferenz

*** 10:00 EE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Konferenz der Eesti Pank

(danach Konversation mit EZB-Ratsmitglied Muller)

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,4% gg Vj

zuvor: +3,3% gg Vj

*** 10:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

*** 11:00 FR/OECD-Zwischenbericht (11:00 PK)

*** 12:00 DE/Sartorius AG, HV

12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 205.000

21:10 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Event "Professor Andrew Metrick &

Yale Program on Financial Stability"

23:30 US/Fed-Gouverneur Miran, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of

Miami

24:00 US/Fed-Gouverneur Jefferson, Teilnahme an Federal Reserve Bank of

Dallas Global Perspectives Event

- DE/Klöckner & Co SE, Ende der Andienungsfrist für Übernahme durch

Worthington Steel

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

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March 25, 2026 10:42 ET (14:42 GMT)