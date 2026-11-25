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25.11.2026 14:10:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 26. November (vorläufige Fassung)
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*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnis des geldpolitischen Rats
Base Rate
PROGNOSE: 3,25%
zuvor: 3,00%
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Dezember
PROGNOSE: -30,2
zuvor: -30,8
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q
*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober
Geldmenge M3
PROGNOSE: +3,5% gg Vj
zuvor: +3,5% gg Vj
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 28./29. Oktober
*** - DE/Rheinmetall AG, Kapitalmarkttag (bis 27.11.2026)
*** - EU/Systemrisikorat ESRB, Generalversammlung
- EU/Europäischer Rat, Sondersitzung (bis 27. November)
- EU/EZB, Sitzung des erweiterten Rats
- US/Börsenfeiertag: USA
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 25, 2026 08:10 ET (13:10 GMT)
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