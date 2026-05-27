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27.05.2026 16:17:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Mai (vorläufige Fassung)
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*** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz
*** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu
"Global Economic Developments and the U.S. Economy"
*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats
Base Rate
PROGNOSE: 2,50%
zuvor: 2,50%
08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q
*** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of
Francophone Central Bank Governors
*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV
*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV
10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV
*** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu "Euro Digitale e
Sovranità Europea"
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 92,0
zuvor: 93,0
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -8,1
zuvor: -7,7
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -19,0
Vorabschätzung: -19,0
zuvor: -20,6
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai
zuvor: -0,28
13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April
*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April
PROGNOSE: +3,5% gg Vm
zuvor: +0,8% gg Vm
*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,0% gg Vq
1. Veröff.: +2,0% gg Vq
4. Quartal: +0,5% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,6% gg Vq
1. Veröff.: +3,6% gg Vq
4. Quartal: +3,7% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 213.000
zuvor: 209.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm
zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj
zuvor: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
*** 16:00 US/Neubauverkaufe April
PROGNOSE: -2,8% gg Vm
zuvir: +7,4% gg Vm
*** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information
Administration (EIA) Vorwoche
*** - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
May 27, 2026 10:18 ET (14:18 GMT)
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