TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 28. Mai (vorläufige Fassung)

===

*** 02:00 JP/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei BoJ-Konferenz

*** 02:00 US/Fed-Vize-Chairman Jefferson, Teilnahme an Diskussion zu

"Global Economic Developments and the U.S. Economy"

*** 03:00 KR/Bank of Korea (BoK), Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Base Rate

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 1Q

*** 09:20 KH/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede zur Eröffnung des 28th Meeting of

Francophone Central Bank Governors

*** 10:00 DE/Deutsche Bank AG, HV

*** 10:00 DE/Kion Group AG, HV

10:00 DE/Springer Nature AG & Co KGaA, HV

*** 10:30 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung zu "Euro Digitale e

Sovranità Europea"

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 92,0

zuvor: 93,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,1

zuvor: -7,7

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -19,0

Vorabschätzung: -19,0

zuvor: -20,6

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai

zuvor: -0,28

13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. April

*** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April

PROGNOSE: +3,5% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

*** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,0% gg Vq

1. Veröff.: +2,0% gg Vq

4. Quartal: +0,5% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,6% gg Vq

1. Veröff.: +3,6% gg Vq

4. Quartal: +3,7% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 213.000

zuvor: 209.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,4% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,8% gg Vj

zuvor: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj

*** 16:00 US/Neubauverkaufe April

PROGNOSE: -2,8% gg Vm

zuvir: +7,4% gg Vm

*** 17:45 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Vorlesung bei Selten Salon

*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA) Vorwoche

*** - DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 27, 2026 10:18 ET (14:18 GMT)