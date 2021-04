TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. April (vorläufige Fassung)

===

*** 01:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 1Q,

Seoul

*** 03:00 US/Präsident Biden, erste Rede vor beiden Kammern des

Kongresses, Washington

03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 4Q,

Romanel-sur-Morges

06:15 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q, London

*** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 1Q (07:30 Telefonkonferenz),

Amsterdam

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 1Q, Stavanger

*** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 1Q

(10:00 Telefonkonferenz), Frankfurt

*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz für

Analysten und Investoren; 10:00 Online-HV), Ludwigshafen

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q, München

*** 07:00 DE/Fuchs Petrolub SE, Ergebnis 1Q

(10:00 Telefonkonferenz), Mannheim

07:00 DE/Kuka AG, Ergebnis 1Q, Augsburg

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q, Stuttgart

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz),

Duisburg

*** 07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q, Espoo

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q, Genf

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris

*** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q,

Lübeck

*** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1Q, Herzogenrath

*** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 1Q (11:00 BI-PK per Livestream),

Hamburg

07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q, Werdohl

07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 1Q, München

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q, Unterschleißheim

07:35 DE/SNP Schneider-Neureither & Partner SE,

ausführliches Ergebnis 1Q, Heidelberg

*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März

Importpreise

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+6,0% gg Vj

zuvor: +1,7% gg Vm/+1,4% gg Vj

*** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen März

*** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 1Q,

Garbsen

*** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 1Q, Den Haag

*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q, London

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 1Q, Edinburgh

08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1Q, Stockholm

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q, Madrid

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 1Q, Baar

*** 08:05 FR/Total SE, Ergebnis 1Q, Courbevoie

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise April (vorläufig)

HVPI

PROGNOSE: +1,8% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss

(ohne mündliche Verhandlung) zu Verfassungsbeschwerden

gegen verschiedene Vorschriften des Bundes-

Klimaschutzgesetzes unter dem Gesichtspunkt

verfassungsrechtlich unzureichender Maßnahmen der

Bundesrepublik zur Minderung der Treibhausgasemissionen

und zur Begrenzung der globalen Erwärmung, Karlsruhe

09:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede bei der

Deutsch-Russischen Rohstoff-Konferenz (virtuell)

*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: -10.000 gg Vm

zuvor: -8.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,0%

zuvor: 6,0%

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen April

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März

PROGNOSE: +10,3% gg Vj

zuvor: +12,3% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +11,7% gg Vj

zuvor: +12,4% gg Vj

*** 10:00 DE/Continental AG, Online-HV

10:00 DE/Deutz AG, Online-HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, Online-HV

10:00 DE/Siltronic AG, Online-HV

*** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen April

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung April

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 102,0

zuvor: 101,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: 4,1

zuvor: 2,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,1

Vorabschätzung: -8,1

zuvor: -10,8

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone April

*** 11:00 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede zu "The Role of Banks in

Greening Our Economies"

11:00 DE/Daimler Truck und Volvo Group, PK (digital) zur

Vorstellung des Brennstoffzellen-Joint-Venture

"cellcentric"

11:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn, PK zur Corona-Lage,

Berlin

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago

*** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station

*** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 1Q, Oak Brook

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta

*** 13:30 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede (virtuell) bei

International Conference on Household Finance zu

"Wird Covid-19 die wirtschaftliche Ungleichheit verstärken?"

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise April (vorläufig)

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,0% gg Vj

*** 14:30 US/BIP 1Q (1. Veröffentlichung)

annualisiert

PROGNOSE: +6,5% gg Vq

4. Quartal: +4,3% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

4. Quartal: +2,0% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 528.000

zuvor: 547.000

17:50 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q, Courbevoie

*** 22:03 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 1Q, Seattle

*** 22:05 US/Twitter Inc, Ergebnis 1Q, San Francisco

*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg und

Nordrhein-Westfalen April

- KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 1Q, Seoul

- Börsenfeiertag Japan

===

