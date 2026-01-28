28.01.2026 14:56:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q

*** 06:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (07:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)

*** 06:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, Verkehrszahlen 4Q

*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis

*** 06:45 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis

*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 4Q

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis (14:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Jahresergebnis

*** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2025

*** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, vorläufiges Jahresergebnis

*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,6% gg Vj

3. Quartal: +0,6% gg Vq/+2,8% gg Vj

*** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 1,75%

zuvor: 1,75%

*** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember

Geldmenge M3

PROGNOSE: +3,0% gg Vj

zuvor: +3,0% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,0

zuvor: 96,7

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -8,1

zuvor: -9,0

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -12,4

Vorabschätzung: -12,4

zuvor: -13,2

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar

12:00 US/Sherwin-Williams Co, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q

*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 4Q

12:30 DE/ING Deutschland, BI-PK

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Jahresergebnis

14:00 US/Starbucks Corp, Investorentag

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 205.000

zuvor: 200.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz November

PROGNOSE: -42,9 Mrd USD

zuvor: -29,4 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,9% gg Vq

1. Veröff.: +4,9% gg Vq

2. Quartal: +4,1% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -1,9% gg Vq

1. Veröff.: -1,9% gg Vq

2. Quartal: -2,9% gg Vq

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von

Brent und WTI

15:30 EU/EZB-Direktor Chipollone, Teilnahme an New Year's Forum

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie November

PROGNOSE: +1,3% gg Vm

zuvor: -1,3% gg Vm

*** 18:00 DE/Schaeffler AG, Pre-Close-Call

*** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q

*** - DE/Kion Group AG, Pre-Close Call

- DE/Bundeskanzler Merz, trifft Premierministerin von Litauen,

Ruginiene

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2026 08:56 ET (13:56 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte leichter -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt sind unterdessen ebenso Verluste zu sehen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen