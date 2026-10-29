29.10.2026 06:10:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 29. Oktober

===

*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 3Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q

06:45 NL/Redcare Pharmacy NV, Ergebnis 3Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Renault SA, Umsatz 3Q

*** 07:20 FR/Air Liquide SA, Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Adidas AG, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 3Q

*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q (09:00 Analysten-/Medienkonferenz)

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

(16:00 Investorenkonferenz)

*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 3Q

(09:30 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz)

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 97,7

zuvor: 97,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -3,8

zuvor: -3,8

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -17,9

Vorabschätzung: -17,9

zuvor: -16,8

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober

*** 11:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

*** 13:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +3,1% gg Vq

2. Quartal: +2,2% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,3% gg Vq

2. Quartal: +6,1% gg Vq

*** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 194.000

*** 13:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor : +0,9% gg Vm/+0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,50%

zuvor: 2,50%

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur

Ölpreisentwicklung von Brent und WTI

*** 16:50 DE/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Veranstaltung des EU T+1 Industry

Committee

*** 17:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei OeNB Talk on International

and Climate Economics

*** 17:45 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

*** 17:45 FR/Universal Music Group NV (UMG), Ergebnis 3Q

*** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Veranstaltung des Omfif

*** 21:00 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

21:00 US/Starbucks Corp, Ergebnis 4Q

*** 21:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/hab/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2026 01:11 ET (05:11 GMT)

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