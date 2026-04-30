30.04.2026 06:09:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. April
*** 01:50 JP/Industrieproduktion März
PROGNOSE: +1,1% gg Vm
zuvor: -2,1% gg Vm
*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 1Q
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde) April
PROGNOSE: 50,1
zuvor: 50,4
*** 03:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe
(CFLP/nationale Statistikbehörde) April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: 50,1
06:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 1Q
06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 1Q
*** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 1Q (08:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/DHL Group (ehemals Deutsche Post), Ergebnis 1Q
(08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1Q
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1Q
07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 1Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 1Q
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1Q
*** 07:30 DE/Aixtron SE, ausführliches Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Statement 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 1Q (09:00 Analysten- und Pressekonferenz)
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 1Q
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 DE/Fielmann Group AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht (10:00 BI-PK)
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
4Q: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 07:30 FR/Privater Verbrauch März
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -1,4% gg Vm/-1,5% gg Vj
*** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1Q
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q
08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz März saisonbereinigt real
PROGNOSE: -0,2% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise März
Importpreise
PROGNOSE: +2,0% gg Vm/ *0,6% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/ -2,3% gg Vj
08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 1Q
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,9% gg Vm/+1,7% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +2,3% gg Vj
zuvor: +2,0% gg Vj
*** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,5% gg Vq
4. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,6% gg Vj
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten April
Arbeitslosenzahl saisonbereinigt
PROGNOSE: +5.000 gg Vm
zuvor: unv. gg Vm
Arbeitslosenquote saisonbereinigt
PROGNOSE: 6,3%
zuvor: 6,3%
*** 10:00 DE/BASF SE, HV
*** 10:00 DE/Continental AG, HV
*** 10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV
*** 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, HV
*** 10:00 DE/RWE AG, HV
10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Jahresergebnis
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,2% gg Vq
4Q: +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,3% gg Vq
4Q: +0,4% gg Vq
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
4Q: +0,3% gg Vq
*** 11:00 DE/Atoss Software SE, HV
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten März
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,9% gg Vj
4Q: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April
Eurozone
PROGNOSE: +2,9% gg Vj
zuvor: +1,3% gg Vm/+2,6% gg Vj
Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)
PROGNOSE: +2,2% gg Vj
zuvor: +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) April
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,3% gg Vm/+0,8%gg Vj
12:00 GB/Rolls-Royce plc, HV und Trading Statement
*** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q
*** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:30 US/Arbeitskostenindex 1Q
PROGNOSE: +0,9% gg Vq
4. Quartal: +0,7% gg Vq
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,2% gg Vq
4. Quartal: +0,5% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,7% gg Vq
4. Quartal: +3,7% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 212.000
zuvor: 214.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen März
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,5% gg Vm/-0,1% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+3,5% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,2% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
*** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago April
PROGNOSE: 53,5
zuvor: 52,8
*** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Februar und März
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, "Euro Matters Podcast" zu aktuellen,
finanzpolitischen Entscheidungen
*** 22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q
- Verkürzter Handel in Schweden
- DE/Electrovac AG, erster Handelstag
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 30, 2026 00:10 ET (04:10 GMT)
