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30.07.2026 06:01:39
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juli 2026
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*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q
*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q
*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q
06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1H
*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q
*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H
07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H
07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q
*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
1. Quartal: -0,1% gg Vq
*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H
*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)
*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q
*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q
*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q
07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H
07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H
(15:00 Analystenkonferenz)
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H
07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)
*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz)
*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q
*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)
08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H
08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H
08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
HVPI
PROGNOSE: +3,8% gg Vj
zuvor: +3,6% gg Vj
*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q2
kalender- und saisonbereinigt gg Vq
PROGNOSE: +0,1% gg Vq
1. Quartal: +0,3% gg Vq
kalenderbereinigt gg Vj
PROGNOSE: +0,6% gg Vj
1. Quartal: +0,4% gg Vj
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Juli
*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
PROGNOSE: 0,0% gg Vq
3. Quartal: +0,3% gg Vq
*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz
*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,2%
zuvor: 6,2%
*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj
1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 95,4
zuvor: 95,0
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -7,0
zuvor: - 7,7
Verbrauchervertrauen Eurozone
PROGNOSE: -15,9
Vorabschätzung: -15,9
zuvor: -17,7
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats
sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli
PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj
zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q
*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q
annualisiert
PROGNOSE: +1,8% gg Vq
1. Quartal: +2,1% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +4,0% gg Vq
1. Quartal: +3,6% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 187.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H
18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q
*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/kla
(END) Dow Jones Newswires
July 30, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
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