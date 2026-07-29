29.07.2026 14:58:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Juli 2026 (vorläufige Fassung)

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*** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 2Q

*** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 2Q

*** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 2Q

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 2Q

06:55 DE/Alzchem Group AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Heidelberg Materials AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 1H

07:00 FR/Renault SA, Ergebnis 1H

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: -0,1% gg Vq

*** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/BMW AG, Ergebnis 1H (08:30 PK; 10:15 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Symrise AG, Ergebnis 1H (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 2Q

*** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 2Q

*** 07:30 NL/ING Groep NV, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H

(15:00 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1H

07:30 KR/LG Electronics Inc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

*** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 1H (09:30 PK; 11:30 Analystenkonferenz)

*** 08:00 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 1H

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Ergebnis 1H

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 2Q

*** 08:00 NL/Stellantis NV, Ergebnis 2Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz)

08:00 GB/Haleon plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Ergebnis 1H

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Ergebnis 1H

*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

HVPI

PROGNOSE: +3,8% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vj

*** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) Q2

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: +0,3% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: +0,6% gg Vj

1. Quartal: +0,4% gg Vj

*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen Juli

*** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

3. Quartal: +0,3% gg Vq

*** 10:00 DE/Deutsche Bahn AG, Halbjahres-Pressekonferenz

*** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Ergebnis 1H (16:00 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Juni

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,2%

zuvor: 6,2%

*** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj

1. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,3% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Juli

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,4

zuvor: 95,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -7,0

zuvor: - 7,7

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -15,9

Vorabschätzung: -15,9

zuvor: -17,7

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Juli

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

sowie geldpolitischer Bericht

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 13:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 2Q

*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 2Q

*** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +1,8% gg Vq

1. Quartal: +2,1% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

1. Quartal: +3,6% gg Vq

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 2000.000

zuvor: 187.000

*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juni

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm/+0,7% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,1% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj

*** 18:00 IT/Enel SpA, Ergebnis 1H

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Ergebnis 1H

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 2Q

*** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 08:58 ET (12:58 GMT)

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