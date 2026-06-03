|
03.06.2026 15:41:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. bis Freitag, 5. Juni (vorläufige Fassung)
===
D O N N E R S T A G, 4. Juni 2025
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai
*** 10:00 DE/Auto1 Group SE, HV
*** 10:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Veranstaltung der
Agence Régionale de Santé in Aix-en-Provence
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz April
Eurozone
PROGNOSE: -0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Event
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 215.000
zuvor: 215.000"
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q
annualisiert
PROGNOSE: 1. Quartal: +0,5% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +0,8% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +1,6% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: 1. Quartal: +2,4% gg Vq
vorläufig: 1. Veröff.: +2,3% gg Vq
zuvor: 4. Quartal: +4,6% gg Vq
F R E I T A G, 5. Juni 2026
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich März
*** 08:45 FR/Industrieproduktion April
09:30 SE/Verve Group SE, HV
*** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 1Q
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
2. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj
4. Quartal: +0,2% gg Vq/+1,2% gg Vj"
*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai
Beschäftigung ex Agrar
PROGNOSE: +80.000 gg Vm
zuvor: +115.000 gg Vm
Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 4,3%
zuvor: 4,3%
durchschnittliche Stundenlöhne
PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj
20:00 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an "250th Anniversary
of the Wealth of Nations"
- AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Vorstellung makroökonomischer Prognosen
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/kla/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
June 03, 2026 09:42 ET (13:42 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow in Rot -- ATX und DAX letztlich niedriger -- Wall Street fällt -- Tokio schließt weit im Plus - Hongkong schwach
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.