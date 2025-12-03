|
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. Dezember (vorläufige Fassung)
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 14:00 Analystenkonferenz)
*** 10:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Teilnahme an Pk zu finanziellem Verhalten
privater Haushalte
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober
Eurozone
PROGNOSE: +0,1% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 13:30 US/Challenger Job Cut Report November
*** 14:00 DE/EZB-Direktor Cipollone, Leitung eines Panels
bei EZB/IWF-Konferenz zu Fiskalpolitik
(16:00 EZB-Chefvolkswirt Lane)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 220.000
zuvor: 216.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
15:00 EU/EZB, Monatsbericht APP/PEPP-Programm
*** 18:00 US/Fed-Vizechefin Bowman, Rede bei Florida Bankers
Association Leadership Luncheon
*** 18:00 FR/Ergebnisse des Eba-Bankenstresstests
22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q
*** - GB/Rio Tinto plc, Kapitalmarkttag
