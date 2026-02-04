TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Februar (vorläufige Fassung)

04.02.2026 15:32:40

*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of Miami

*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis

*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q

(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)

*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis

*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis

*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK)

*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q

07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis

*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q

*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q

*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q

*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)

08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +5,6% gg Vm

*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember

08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November

*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q

*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 3,75%

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call

*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Einlagensatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 2,00%

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 209.000

*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung

15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht

16:00 US/Finanzminister Bessent bestätigt den Jahresbericht des

Financial Stability Oversight Council vor Senatsausschuss

16:50 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Kamingespräch mit Dekan der

Atlanta University School of Business

*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis

22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q

*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q

- HK/Börsenfeiertag Hongkong

===

