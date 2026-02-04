|
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. Februar (vorläufige Fassung)
*** 00:30 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede im Economic Club of Miami
*** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Rational AG, vorläufiges Jahresergebnis
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q
(07:30 PK; 08:30 Analystenkonferenz; 10:00 HV)
*** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Jahresergebnis
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Jahresergebnis
07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
07:00 SE/Volvo Car Corp, Jahresergebnis
*** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Erneuerungen 2026 (09:00 PK)
*** 07:30 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q
07:30 DK/Vestas Wind Systems A/S, Jahresergebnis
*** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 4Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q
*** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q
*** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Jahresergebnis (11:00 Analystenkonferenz)
08:00 JP/Suzuki Motor Corp, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember
saisonbereinigt
PROGNOSE: -1,3% gg Vm
zuvor: +5,6% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Dezember
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich November
*** 08:45 FR/Industrieproduktion Dezember
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 10:00 NL/Qiagen NV, Jahrespressekonferenz (15:30 Analystenkonferenz)
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Dezember
Eurozone
PROGNOSE: -0,1% gg Vm
zuvor: +0,2% gg Vm
12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 4Q (15:00 Analystenkonferenz)
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 4Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll des geldpolitischen Rats
Bank Rate
PROGNOSE: 3,75%
zuvor: 3,75%
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call
*** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung
Einlagensatz
PROGNOSE: 2,00%
zuvor: 2,00%
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 212.000
zuvor: 209.000
*** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung
15:00 DE/BDI/BDL/DSLV, Branchengespräch Luftfracht
16:00 US/Finanzminister Bessent bestätigt den Jahresbericht des
Financial Stability Oversight Council vor Senatsausschuss
16:50 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic, Kamingespräch mit Dekan der
Atlanta University School of Business
*** 17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis
*** 18:00 IT/Enel SpA, Jahresergebnis
22:00 US/News Corp Ltd, Ergebnis 2Q
*** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q
- HK/Börsenfeiertag Hongkong
