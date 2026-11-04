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04.11.2026 15:00:56
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 5. November (vorläufige Fassung)
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*** 05:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q
*** 06:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q
*** 06:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate
*** 06:45 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz)
*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 9 Monate
*** 07:00 DE/Aumovio SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q
(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)
*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK)
*** 07:00 DE/DHL Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate (08:30 PK)
*** 07:00 DE/Nemetschek SE, Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q
*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 9 Monate (15:00 Analystenkonferenz)
*** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Jahresergebnis 4Q
(08:00 Analystenkonferenz; 10:00 BI-PK)
*** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q
07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Ergebnis 3Q
07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q
07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (09:00 PK)
*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 3Q
*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q
07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 9 Monate
07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q
07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q
*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 3Q
07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 3Q
*** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 1H
*** 08:00 GB/Diageo plc, Trading Update 1Q
08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q
08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang September
saisonbereinigt
PROGNOSE: +4,3% gg Vm
zuvor: -10,6% gg Vm
*** 08:00 DE/Umsatz verarbeitendes Gewerbe September
08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich August
08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1H
*** 08:30 AL/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei Konferenz zu
Kartenzahlungen und Retail Financial Infrastructure
*** 08:45 FR/Industrieproduktion September
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,3% gg Vm
*** 09:05 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede zur Eröffnung
von EZB-Geldmarktkonferenz
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise September
Eurozone
PROGNOSE: +2,4% gg Vm/+10,6% gg Vj
zuvor: +1,9% gg Vm/+8,2% gg Vj
*** 11:00 NO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q
*** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des
geldpolitischen Rats sowie geldpolitischer Bericht
Bank Rate
PROGNOSE: 4,00%
zuvor: 3,75%
*** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz)
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 197.000
zuvor: 194.000
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +2,9% gg Vq
2. Quartal: +1,4% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: -0,1% gg Vq
2. Quartal: +1,2% gg Vq
*** 16:40 CH/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an
Panel zu "Should the SNB and other central banks rethink how
they interact with the public and the government?"
*** 17:00 IT/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an "New Dialogues for the Future"
des Osservatorio for Independent Thinking
17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 9 Monate
*** 18:45 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu
"Stakeholder capitalism revisited"
22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q
- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mgo/apo/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 09:01 ET (14:01 GMT)
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