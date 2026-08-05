05.08.2026 15:46:43

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 6. August (vorläufige Fassung)

===

*** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1H

*** 07:00 AT/Kontron AG, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 CH/Swiss Re Group, Ergebnis 1H

*** 07:00 DE/Aumovio SE, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Aurubis AG, Ergebnis 9 Monate

*** 07:00 DE/Carl Zeiss Meditec AG, Ergebnis 3Q

*** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 2Q

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK)

*** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q

*** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 14:00 Analystenkonferenz)

*** 07:00 DE/Rational AG, Ergebnis 1H

(15:00 Analysten- und Pressekonferenz)

*** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 3Q

(08:00 PK; 09:30 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 1H (09:00 Telefonkonferenz)

*** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 1H

(09:00 Analystenkonferenz; 10:30 PK)

*** 07:30 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 1H (09:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz)

*** 07:30 DE/Rheinmetall AG, ausführliches Ergebnis 1H

*** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1H

07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 2Q

07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1H (08:30 PK)

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 1H

*** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 1H (11:30 PK)

*** 07:50 DE/Suss Microtec SE, Ergebnis 2Q

07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 1H

07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 2Q

*** 08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis und Strategie Update

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 1H

*** 08:00 DE/Auftragseingang Juni

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +1,9% gg Vm

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1H

*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juni

Eurozone

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 2Q

13:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1H

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,6% gg Vq

1. Quartal: +0,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +2,1% gg Vq

1. Quartal: +1,8% gg Vq

*** 15:30 NL/Qiagen NV, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1H

22:00 US/Airbnb Inc, Ergebnis 2Q

- IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1H

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash- Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 09:47 ET (13:47 GMT)

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