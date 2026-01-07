TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang November

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

*** ß8:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November

*** 08:00 NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,2% gg Vm/0,0% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November

Eurozone

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,7

zuvor: 97,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -9,3

zuvor: -9,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

Vorbschätzung: -14,6

zuvor: -14,2

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 199.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: -58,4 Mrd USD

zuvor: -52,8 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,9% gg Vq

2. Quartal: +3,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,4% gg Vq

2. Quartal: +1,0% gg Vq

*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

