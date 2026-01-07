07.01.2026 13:44:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q

*** 08:00 DE/Auftragseingang November

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm

*** ß8:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November

*** 08:00 NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025

*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,2% gg Vm/0,0% gg Vj

*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November

*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,4%

zuvor: 6,4%

*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November

Eurozone

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj

*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,7

zuvor: 97,0

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -9,3

zuvor: -9,3

Verbrauchervertrauen Eurozone

Vorbschätzung: -14,6

zuvor: -14,2

11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 210.000

zuvor: 199.000

*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober

PROGNOSE: -58,4 Mrd USD

zuvor: -52,8 Mrd USD

*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +4,9% gg Vq

2. Quartal: +3,3% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: -0,4% gg Vq

2. Quartal: +1,0% gg Vq

*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q

- RU/Börsenfeiertag: Russland

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 07:45 ET (12:45 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen