07.01.2026 13:44:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Januar (vorläufige Fassung)
*** 07:00 GB/Shell plc, Trading Update 4Q
*** 08:00 DE/Auftragseingang November
saisonbereinigt
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: +1,5% gg Vm
*** ß8:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November
*** 08:00 NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -0,2% gg Vm/0,0% gg Vj
*** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November
*** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November
Eurozone Arbeitslosenquote
PROGNOSE: 6,4%
zuvor: 6,4%
*** 11:00 EU/Erzeugerpreise November
Eurozone
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj
*** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember
Wirtschaftsstimmung Eurozone
PROGNOSE: 96,7
zuvor: 97,0
Industrievertrauen Eurozone
PROGNOSE: -9,3
zuvor: -9,3
Verbrauchervertrauen Eurozone
Vorbschätzung: -14,6
zuvor: -14,2
11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 199.000
*** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober
PROGNOSE: -58,4 Mrd USD
zuvor: -52,8 Mrd USD
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q
annualisiert
PROGNOSE: +4,9% gg Vq
2. Quartal: +3,3% gg Vq
Lohnstückkosten
PROGNOSE: -0,4% gg Vq
2. Quartal: +1,0% gg Vq
*** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q
- RU/Börsenfeiertag: Russland
