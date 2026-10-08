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08.10.2026 06:04:41
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Oktober 2026
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07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: +19,3 Mrd Euro
zuvor: -21,3 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +1,0% gg Vm
zuvor: -0,8% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +2,6% gg Vm
zuvor: -5,7% gg Vm
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale
13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 200.000
zuvor: 197.000
*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu "Navigating Trust, AI & Storytelling in a World of Data"
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q
*** 19:40 US/St. Louis-Fed-Präsident, Rede bei The Future of Fixed Income Event
- CN/Außenhandelsgespräche China-EU
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
October 08, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.