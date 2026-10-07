07.10.2026 14:22:39

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 8. Oktober 2026 (vorläufige Fassung)

===

07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Ergebnis 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +19,3 Mrd Euro

zuvor: -21,3 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +1,0% gg Vm

zuvor: -0,8% gg Vm

Importe

PROGNOSE: +2,6% gg Vm

zuvor: -5,7% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex September

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 GB/EZB-Chefvolkswirt Lane, Fireside Chat bei Konferenz von Societe Generale

13:00 NO/Bekanntgabe Nobelpreis für Literatur

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 9./10. September

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 200.000

zuvor: 197.000

*** 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Rede zu "Navigating Trust, AI & Storytelling in a World of Data"

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

*** 19:40 US/St. Louis-Fed-Präsident, Rede bei The Future of Fixed Income Event

- CN/Außenhandelsgespräche China-EU

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2026 08:23 ET (12:23 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen