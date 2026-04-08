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08.04.2026 14:35:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. April (vorläufige Fassung)
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*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz Februar
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: -21,2 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -2,3% gg Vm
Importe
PROGNOSE: +4,5% gg Vm
zuvor: -5,9% gg Vm
*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Februar
saisonbereinigt
PROGNOSE: +0,5% gg Vm
zuvor: -0,5% gg Vm
08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex März
09:30 EU/FSB-Chef Bailey, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP
*** 14:30 US/BIP (3. Veröffentlichung) 4Q
annualisiert
PROGNOSE: +0,7% gg Vq
2. Veröff.: +0,7% gg Vq
3. Quartal: +4,4% gg Vq
BIP-Deflator
PROGNOSE: +3,8% gg Vq
2. Veröff.: +3,8% gg Vq
3. Quartal: +3,8% gg Vq
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
PROGNOSE: 210.000
zuvor: 202.000
*** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Februar
Ausgaben / Einkommen
PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,3% gg Vm
zuvor: +0,4% gg Vm/+0,4% gg Vm
PCE-Preisindex / Gesamtrate
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
PCE-Preisindex / Kernrate
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj
zuvor: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj
15:00 EU/EZB, APP/PEPP-Monatsbericht
*** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Auftaktrede für Frühjahrstagung von
IWF und Weltbank
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 08:35 ET (12:35 GMT)
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