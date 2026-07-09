09.07.2026 15:03:40

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Juli

===

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +4,1% gg Vj

zuvor: +3,9% gg Vj

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni

PROGNOSE: +1,2% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vj

07:10 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 2Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz Mai

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +14,5 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: +5,1% gg Vm

08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Juni

10:00 DE/Baader Bank AG, HV

10:00 DE/Fielmann Group AG, HV

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q

*** 12:30 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Präsentation des Jahresberichts 2025

des Banco Espana

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 10./11. Juni

*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 218.000

zuvor: 215.000

*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Juni

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

- BE/Treffen der Eurogruppe

- DE/Volkswagen, Aufsichtsratssitzung,

- US/Fed-New-York-Präsident Williams, Stellvertretende Gouverneurin für

Finanzstabilität der Bank of England, Breeden und Präsidentin der

Federal Reserve Bank of Dallas, Logan Reden beim Workshop zu

"The Future of Market Liquidity and Functioning"

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:04 ET (13:04 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gegenbewegung nach Verlusten: ATX mit Stabilisierung -- DAX wieder über 25.000 Punkte -- Wall Street wird etwas höher -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Nach den Vortagesverlusten stabilisiert sich der heimische Markt etwas. Am deutschen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Wall Street wird mit einem vorischtigen Start erwartet. In Fernost zeigen sich die Märkte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen