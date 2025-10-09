TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Oktober

===

07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H

*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q

*** 08:00 DE/Handelsbilanz August

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +14,7 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -0,8% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag

*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

*** 12:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Parlaments

*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung

17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Q&A bei Round Table von

Irish Association of Investment Managers

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q

18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, spricht beim Economic Club of Minnesota

- BE/Treffen der Eurogruppe

- KR/Börsenfeiertag Südkorea

