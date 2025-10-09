|
09.10.2025 06:12:40
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 9. Oktober
===
07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1H
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 3Q
*** 08:00 DE/Handelsbilanz August
Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt
PROGNOSE: k.A.
zuvor: +14,7 Mrd Euro
Exporte
PROGNOSE: +0,3% gg Vm
zuvor: -0,6% gg Vm
Importe
PROGNOSE: -0,8% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm
*** 08:30 DE/Hannover Rück SE, Investorentag
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q
*** 12:00 ES/EZB-Ratsmitglied Escriva, Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Parlaments
*** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung
17:00 EU/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede und Q&A bei Round Table von
Irish Association of Investment Managers
*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 3Q
18:45 US/Fed-Gouverneur Barr, spricht beim Economic Club of Minnesota
- BE/Treffen der Eurogruppe
- KR/Börsenfeiertag Südkorea
===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab/sha
(END) Dow Jones Newswires
October 09, 2025 00:12 ET (04:12 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFehlende Impulse: ATX schließt stabil -- DAX mit Rekordschluss -- Wall Street beendet Handel freundlich -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch seitwärts. Unter DAX-Anlegern wurde die Stimmung im Verlauf optimistischer. Die Wall Street bewegte sich aufwärts. In Fernost dominierten zur Wochenmitte die Bären.