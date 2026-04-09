Service, Service, Service. Wir von BNP Paribas Zertifikate sagen "Ja" zu Austria. Sagen Sie "Ja" bei der Wahl für uns als Service-Anbieter des Jahres. -W-
09.04.2026 16:07:40

TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. April (vorläufige Fassung)

===

*** 03:30 CN/Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +1,3% gg Vj

zuvor: +1,3% gg Vj

*** 03:30 CN/Erzeugerpreise März

PROGNOSE: +0,5% gg Vj

zuvor: -0,9% gg Vj

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) März

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

vorläufig: +1,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

vorläufig: +1,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Februar

12:00 ES/EZB Vizepräsident, de Guindos, Rede auf Veranstaltung "Stand der

Geldpolitik und der Finanzstabilität im Euroraum" der Industrie- und

Handelskammer von Soria

*** 14:30 US/Realeinkommen März

*** 14:30 US/Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Februar

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 53,3

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2026 10:08 ET (14:08 GMT)

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