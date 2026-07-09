09.07.2026 15:11:39

TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)

===

*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H

*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj

08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai

08:00 DE/Inlandstourismus Mai

08:00 DE/Insolvenzen April

*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei

30th Annual Government Roundtable

10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

Juli

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q

*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q

- BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft

den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis

- BE/Treffen des Ecofin

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)

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Nach den Vortagesverlusten stabilisiert sich der heimische Markt etwas. Am deutschen Aktienmarkt geht es leicht nach oben. Die Wall Street wird mit einem vorischtigen Start erwartet. In Fernost zeigen sich die Märkte uneinheitlich.
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