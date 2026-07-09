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09.07.2026 15:11:39
TAGESVORSCHAU/Freitag, 10. Juli (vorläufige Fassung)
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*** 08:00 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1H
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Juni
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
vorläufig: -0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
HVPI
PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm
vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,4% gg Vm
zuvor: -0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj
08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude Mai
08:00 DE/Inlandstourismus Mai
08:00 DE/Insolvenzen April
*** 08:15 GR/EZB-Vizepräsident Vujcic, Teilnahme an Panel bei
30th Annual Government Roundtable
10:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, HV
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
Juli
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 2Q
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close-Call 2Q
- BE/Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, trifft
den Präsidenten der Eurogruppe, Pierrakakis
- BE/Treffen des Ecofin
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/hab
(END) Dow Jones Newswires
July 09, 2026 09:11 ET (13:11 GMT)
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