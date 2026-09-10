10.09.2026 14:38:45

TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. September (vorläufige Fassung)

===

*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August

*** 08:00 GB/BIP Monat Juli

PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj

Drei-Monats-Rate

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A.

zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj

*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -22,4 Mrd GBP

zuvor: -23,0 Mrd GBP

*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj

08:00 DE/Inlandstourismus Juli

08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026

10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt

September

*** 14:30 US/Realeinkommen August

*** 14:30 US/Verbraucherpreise August

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire

Caisse d'Epargne Group Executive Summer University

*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September

PROGNOSE: 51,4

zuvor: 51,7

*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual

DEW Economic Policy Conference

*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von

Poste Italiane

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)

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Nach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.
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