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10.09.2026 14:38:45
TAGESVORSCHAU/Freitag, 11. September (vorläufige Fassung)
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*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen August
*** 08:00 GB/BIP Monat Juli
PROGNOSE: +0,0% gg Vm/+1,1% gg Vj
zuvor: +0,3% gg Vm/+1,1% gg Vj
Drei-Monats-Rate
PROGNOSE: +0,3% gg Vq/k.A.
zuvor: +0,4% gg Vq/+1,1% gg Vj
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli
PROGNOSE: -22,4 Mrd GBP
zuvor: -23,0 Mrd GBP
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli
PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj
zuvor: -0,2% gg Vm/-0,2% gg Vj
08:00 DE/Inlandstourismus Juli
08:00 DE/Insolvenzen Juni und 1. Halbjahr 2026
10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt
September
*** 14:30 US/Realeinkommen August
*** 14:30 US/Verbraucherpreise August
PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,4% gg Vj
zuvor: +0,1% gg Vm/+3,4% gg Vj
Verbraucherpreise Kernrate
PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj
zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj
*** 16:00 FR/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview bei Banque Populaire
Caisse d'Epargne Group Executive Summer University
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) September
PROGNOSE: 51,4
zuvor: 51,7
*** 19:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei 49th Annual
DEW Economic Policy Conference
*** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ende der Angebotsfrist von
Poste Italiane
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- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com
DJG/mow/apo/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 10, 2026 08:38 ET (12:38 GMT)
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